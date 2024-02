Como, doppia tegola: Kone si opera, anche Baselli ko. Si riapre il mercato

Doppia tegola per il Como, i timori delle ultime ore sono stati confermati: doppio stop a centrocampo per i lariani, con la possibilità di tornare sul mercato.



Per Ben Kone confermata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, necessario l'intervento chirurgico e lungo stop in vista. Non sarà breve neanche per Daniele Baselli, alle prese con una lesione muscolare.



COMUNICATO KONE - Como 1907 comunica che gli esami strumentali effettuati sul calciatore Ben Kone, a seguito dell’infortunio occorso durante la gara Palermo – Como, hanno rilevato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che richiederà un intervento chirurgico. Como 1907 offrirà tutto il sostegno necessario a Ben durante il percorso di recupero.



COMUNICATO BASELLI - Como 1907 comunica che gli esami strumentali effettuati sul calciatore Daniele Baselli, a seguito dell’infortunio occorso durante la gara Palermo – Como, hanno rilevato una lesione muscolare a livello del compartimento flessorio. Il giocatore verrà monitorato di settimana in settimana per tutto il periodo di recupero. A Daniele i migliori auguri di pronto rientro in campo.



IDEA SVINCOLATI - Possibile quindi che ora la squadra guidata da Osian Roberts e Cesc Fabregas torni sul mercato per ovviare al problema, si può valutare l'innesto di uno svincolato a centrocampo. Tra i giocatori senza contratto e quindi potenziali occasioni anche due vecchie conoscenze della Serie A, Marco Benassi e Roberto Soriano.