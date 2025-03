Como e Real Madrid hanno un piano per Nico Paz: Perez vuole che resti e non vada all'Inter

Più che ile più che le altre big in giro per l’Europa,il calciatore giovane che più ha impressionato in questa stagione 2024/2025 di Serie A, la prima in Italia per il talento argentino. A San Siro, contro il, il trequartista diha dato un’altra dimostrazione della suagiocate d’alta scuola, assist illuminanti, personalità e sfrontatezza anche in un palcoscenico a cinque stelle come quello del Meazza.Nella sconfitta contro i rossoneri, Paz ha messo a referto undella sua fortunata annata, ila fronte diUn contributo il suoper un classee che di certo non sta passando inosservato. Dall’che gli sta facendo la corte fino all’che lo ha subito convocato, sfilandolo anche alladov’è nato, e lo ha fatto diventare un habitué della maglia albiceleste,Come riporta Sky Sport, infatti,Negli scorsi giorni ci sarebbero statie le due squadre starebbero pensando a unaper la prossima estate. A questo punto serve ricordare la sua situazione contrattuale: nella scorsa estate i campioni d’Europa l’hannotenendosi però iloltre a unnei prossimi tre anni: per, pere per. Il club dicrede che, giocando con continuità assoluta in riva al lago, cosa che potrebbe non fare in altre squadre più blasonate, possa crescere al meglio e compiere quegli step che ancora gli mancano prima di tornare a casa. Il Como vuole sfruttare questo assist e, come per il suo corteggiato allenatore,Altro che vendere, altro che club di passaggio, i lariani voglionoche di sicuro arriveranno e avevano anche provato a imbastire con il Real dei discorsi che facessero in modo diÈ solo marzo ma il tormentone estivo Nico Paz sembra già pronto e l’Inter, per ora, deve accomodarsi in coda.