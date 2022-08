Cesc Fabregas è sbarcato in Serie B! Il Como ha annunciato il grande colpo che era nell'aria da un po' di tempo, ma ora è arrivato l'annuncio ufficiale. L'ex Arsenal, Barcellona , Chelsea e Monaco aveva anche offerte dall'estero ma ha preferito la Serie B e il Como, per esaudire il desiderio di giocare in Italia. Da qui, in futuro, potrebbe partire una nuova avventura da allenatore e per questo il giocatore è voluto venire in Italia per studiare tattiche e movimenti. Fabregas al Como, è tutto vero. Adesso anche ufficiale.