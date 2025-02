Como, Fabregas: "Abbiamo iniziato male la partita. Tante big? Non è un calendario che si vede facilmente..."

Getty Images

La sconfitta contro il Bologna non è andata giù a Cesc Fabregas, arrabbiato per la sconfitta del suo Como, che ha perso 2-0 al Dall'Ara. Una rabbia dovuta a un approccio sbagliato della partita: "Non abbiamo fatto niente di quello che avevamo provato in settimana. Abbiamo iniziato malissimo. Una la perdono...".

CALENDARIO - "Abbiamo avuto la Roma, poi Inter, Lazio e Milan. Non è un calendario che si vede facilmente, ma dobbiamo gestirlo. Sono arrivati giocatori nuovi, che devono adattarsi.Cambiamenti? La società ha voluto alzare il livello. Un anno fa eravamo settimi in Serie B, ora dobbiamo alzare la qualità della squadra e questo vuol dire cambiare. Io faccio l'allenatore, il resto lo lascio fare a chi tocca"

SALVEZZA - "Il risultato è importante, ma dobbiamo creare una struttura nei prossimi anni per crescere. L'obiettivo è la salvezza, ma abbiamo bisogno di creare una struttura forte, giocando con la personalità del secondo tempo non del primo. Dobbiamo alzare il livello".