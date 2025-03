Como, Fabregas amaro: "Arbitro? Non fatemi parlare. Nico Paz è talentuoso ma..."

Getty Images

Al termine della sfida che ha visto ilriprendere ilallo scadere (1-1), l'allenatore dei lariani Cescha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:- "Non sono soddisfatto del pareggio, faccio i complimenti al Venezia che non molla mai. Abbiamo fatto un buon primo tempo, mancava forse qualcosa, ma prestazione di carattere e di qualità contro squadre che si abbassano così. Difficile fare gol al Venezia, il loro portiere è stato bravissimo per una super parata su Goldaniga. Analizzo la partita:, potevamo fare meglio".

- "Diao era stanco, sta facendo Ramadan e forse non era al meglio. Loro hanno calciato poco in porta e ti lasciavano giocare. Dobbiamo migliorare tantissimo e lo dico anche se avessimo vinto 1-0., qualità e talento sono con lui. Lui deve fare la differenza, migliorare e crescere, lo stiamo aiutando".- ". Il recupero nel finale un po’ eccessivo ma non aggiungo altro...".