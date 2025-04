Como, Fabregas: "Chi è entrato ha mangiato il campo. Obiettivo decimo posto"

AFP via Getty Images

, allenatore del, che oggi ha conquistato aritmeticamente la salvezza, parla in conferenza stampa dopo il match vinto contro il Genoa: "Oggi contento, i ragazzi che sono entrati hanno mangiato il campo - riporta TMW -. Tutti perfetti, questo è il Como: una famiglia nella stessa direzione. La squadra risponde bene, questa squadra può andare avanti bene e vincere tante partite. La solidità e quarta vittoria di fila ? Credere in noi stessi, siamo stati 9 partite senza vincere. Ora è importante sentire la sensazione della vittoria. Mentalità vincente, tutto è un percorso. Io ho visto il percorso di crescita di questo club: ora si vede la luce, le cose belle, ma con la consapevolezza che dobbiamo migliorare sempre. I ragazzi entrati oggi hanno fatto una gara perfetta: sembrava volessero mangiare il campo".

Il tecnico spagnolo aggiunge: "Vincere anche 1-0 va bene, abbiamo creato tante occasioni. Oggi 15 tiri, squadra gioca e fa bene, stiamo migliorando. Io non sono importante, la cosa importante è il Como. Abbiamo una società solida, fortunato a lavorare con questa società che mi supportano e mi aiutano ad essere forte in ogni momento della stagione".I tre clean sheet di fila: "Un miglioramento indubbio, ci stanno le sconfitte che abbiamo avuto a Roma e con il Milan, ma anche con la Juve. Credo nella stabilità anche ai giocatori, questa la nostra strada. Record uguagliato: quattro vittorie di fila come nel 1952. Oggi vittoria del gruppo".

Obiettivo decimo posto? "Si, puntiamo a crescere e migliorare ancora. Douvikas oggi fermo, ha un dolore al piede, Strefezza e Ikonè niente di grave"