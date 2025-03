Como, Fabregas chiede altri tre gioielli al Real Madrid: chi sono Gonzalo Garcia, Jacobo Ramon e Chema Andres

Getty Images

Ha fatto rumore la notizia lanciata da ABC.es del viaggio di Fabregas a Madrid. Più precisamente a Valdebebas, casa del Real e meta non casuale. E' stata l'occasione per incontraree suo figlioe parlare del piatto forte, il futuro dicorteggiato dall'Inter, ma il talento argentino che sta incantando sulle rive del lago non è stato l'unico argomento sul tavolo.

FABREGAS-ANCELOTTI, INCONTRO PER NICO PAZ: "NON VOGLIAMO VENDERLO ALL'INTER"

- Fabregas ha infatti incontrato anche, responsabile del settore giovanile del Real Madrid, e lo ha informato dell', formazione riserve dei Blancos:, riferisce ABC.es,: da Madrid sono convinti che il Como possa salvarsi e che sia il posto ideale per crescere i giovani talenti della propria Cantera, come sta accadendo con Nico Paz. Per questo motivo le parti hanno concordato di riprendere i colloqui nelle prossime settimane.

Ma chi sono i tre gioielli madridisti in orbita Como?- Partiamo da, l'attaccante classe 2004 che sta facendo faville con il, di cui è capocannoniere:, numeri da capogiro per il giovane bomber, alto 183 cm e scovato in un'accademia partner del Real Madrid, che nel 2014 ha deciso di portarlo a Valdebebas. E'

- Dall'attaccante al centrocampista:, un gigante per la mediana. Classe 2005, alto 190 cm, il nativo di Valencia ha doti atletiche importanti che lo rendono pericoloso di testa sui calci piazzati, ma a strappare applausi sono soprattutto la sua visione, la sua tecnica nei passaggi e le buone capacità balistiche nei tiri dalla distanza., contro il Las Palmas lo scorso 19 gennaio, oltre alla presenza contro il Minera nel 3° turno di Copa del Rey il 6 gennaio.- Chiudiamo con il difensore, il "colossale"per il classe 2005 nato a Madrid,. L'esordio in campionato deve ancora arrivare, ma il tecnico gli ha concesso la(quarti di finale) e il prestigiosonei minuti finali della sfida con il Salisburgo, penultima giornata della fase campionato.

