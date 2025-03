Como, Fabregas: "Con Roma e Milan potevamo vincere. Cutrone farà goal. Senza Nico Paz..."

Il campionato del Como riparte dopo la sosta con la sfida interna contro l’Empoli. Alla vigilia del match, valido per la 30ª giornata di Serie A, Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara: “La nostra mentalità è quella di vincere sempre, domani abbiamo una partita importante contro l'Empoli. Ieri ho parlato con la squadra, abbiamo detto che dobbiamo vincere tutte le partite da qui alla fine. I giocatori sono tutti rientrati dalle Nazionali”.- “Sulla formazione ho ancora qualche dubbio, c’è qualche giocatore con un virus intestinale preso nel ritiro di Marbella. Sono tutti disponibili per domani, Sergi Roberto potrebbe partire dall’inizio. Vediamo oggi l’ultimo allenamento. Ho visto Diao giocare col Senegal, domani deve essere un giocatore importante per noi e darci la carica. Io credo che la fatica per loro deve essere dimenticata subito”.“All’andata è stato il Como peggiore, una prestazione non bella. Domani dobbiamo fare una bella prova. Loro hanno qualità e sono molto temibili”.“Dovrebbe essere lo stesso delle ultime partite, con tre centrocampisti. Domani non abbiamo Nico Paz, squalificato e dobbiamo fare delle scelte differenti”."Chi entra deve avere la stessa intensità di chi era titolare prima. Adesso abbiamo i giocatori validi per rimpiazzare ogni ruolo. I ragazzi devono capire che chi entra deve dare il massimo, deve entrare "incavolato" per dare tutto per la squadra. È un Como che ha ricambi di qualità. Se ripenso a Roma e Milano... beh, potevamo vincere queste partite. Dobbiamo far vedere a tutti che noi vogliamo crescere"."È stato penalizzato quando è stato espulso a Bologna, Diao e Strefezza fatto bene. Ikonè è un giocatore importante per noi, ora Fadera deve dimostrare di essere più forte e di voler giocare. In allenamento, che per me è come una partita, si deve giocare al massimo. Ecco, Fadera deve fare questo e dimostrare di essere pronto per tornare in campo. Deve migliorare, lo sa, ma lo aspetto. Anche in difesa abbiamo molte opportunità, possiamo scegliere chi utilizzare"."Voglio dare opportunità a tutti, deve essere paziente ed aspettare l'opportunità. Ma quando il momento arriva, deve essere pronto e non lasciarsi scappare l'occasione. Si vede che ha voglia, è un giocatore valido e veloce".“L'ho visto bene, un giocatore passionale.. Ha grande volontà, lavora e lotta per la squadra. Quando entra porta fame e determinazione. Bene, domani gioca Patrick e farà goal...".