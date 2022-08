È un giorno di festa a: è il. Lo spagnolo è arrivato in città e dopo aver firmato autografi e fatto foto con i tanti tifosi presenti, si è sottoposto alle domande dei giornalisti.- “Io ho grande ambizione, come sempre. Vengo qui per giocare a calcio, fare bene e vincere. Non è mai cambiata la mia priorità: quando cambierà mi ritirerò ma non è questo il momento,- “Non cerco soldi qui,. Ho scelto il Como per molte ragioni, era la prima volta che andavo a scadenza e. Wise mi ha convinto: lui è uno che sa di calcio. Mi ha parlato di Como e. Volevo questo tipo di avventura, è stato facile puntare su questo progetto. E poi amo l'Italia...”- “Ogni sfida nella mia carriera è la sfida più grandeQuando mi impegno lo faccio sempre sul serio, sono testardo e prendo le cose anche troppo sul serio. È una possibilità di fare bene per me, di imparare, apprendere anche fuori dal campo, magari anche nel futuro. Sono stato molto fortunato nella mia carriera.. Ho vinto tanto e ogni trofeo per me vale, non posso fare una classifica. Non do nulla per scontato, ogni vittoria nasce dal duro lavoro in allenamento. La gara più importante è sempre la prossima”.- "Oggi è solo il primo giorno, devo ancora parlare con l'allenatore,? Sono contento di ritrovarlo sul campo,...Il fatto che ci siano due campioni del mondo dimostra che la Serie B è di alto livello".- "ma non ho il controllo su questo tipo di cose come gli infortuni o fattori societari. Ma il passato è il passato,".