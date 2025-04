Getty Images

L'allenatore del Comoè intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la convincente vittoria della formazione lombarda sul campo del Lecce, il terzo successo consecutivo in campionato per i lariani dopo quelli contro Monza e Torino.Il tecnico spagnolo è partito dalla solida prestazione dei suoi giocatori, sia offensivamente che difensivamente: "Oggi mi è piaciuta molto la maturità della squadra. È stato molto pesante durante questa settimana, ho fatto leggere tutta la stampa di Lecce tutti i giorni per farle vedere l'importanza di questa gara, come la sentivano loro.Bravi ragazzi perché hanno capito molto bene il messaggio. Dobbiamo crescere in mentalità, in coraggio".

Mancava quel pezzettino, però questo te lo dà l'esperienza, te lo dà la maturità della categoria. Alcune volte dimentichiamo che abbiamo giocato con tanti, tanti giocatori di Serie B e molto, molto giovani. Io ho creduto dall'inizio, anche quando mi dicevano tante cose, perché conosco i ragazzi e so che questa è una crescita. Per questo sempre parlo di crescita, di continuare a lavorare." ha poi proseguito il tecnico del Como, alla prima esperienza da allenatore nel massimo campionato.