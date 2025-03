Como, Fabregas: "I giocatori tornino con i piedi per terra, qualcuno pensava di essere al Bayern Monaco"

Getty Images

Cesc, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo il pari con. Queste le sue parole."Non sono contento, dico cheForse è colpa mia, ma credo che l'unica cosa positiva di oggi sia il. Il resto no. Dico ai giocatori cheNon va bene. Ora serve continuare a lavorare, il calcio è questo., noi avevamo preparato la partita, ma alcune cose a livello di atteggiamento non mi sono piaciute".

, abbiamo recuperato tante palle. La squadra è fatta per giocare così.Noi dobbiamo essere pronti, dobbiamo stare più attenti a questo tipo di partite. Si deve affrontare la gara in modoe alzare il livello., nonostante sia tornato solo giovedì. È l'unico che ha provato a fare qualcosa. Penso che possiamo fare molto meglio, ci è mancata la. Una squadra che non fa gol dopo tutto il lavoro fatto... Sono onesto, proviamo a migliorare e fare meglio. Il gol diè stato fatto bene. Lui ha dato tanto, può fare meglio, ma è un giocatore che vuole impegnarsi e migliorare. Credo molto in lui".