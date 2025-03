Como, Fabregas infuriato: "Il goal di Da Cunha? Per me non è fuorigioco, fermano l’immagine quando gli piace a loro"

Getty Images

Al termine della sfida vinta dalin rimonta sul, l’allenatore dei larianiha parlato a DAZN, attaccando duramente il VAR per ilnel secondo tempo: “C’è questo episodio contro di noi: la sfortuna di questa stagione, un millimetro.A parte questo, ci sono tanti piccoli dettagli sfortunati contro di noi che fanno un male brutale ma allo stesso momento ti fa vedere il potenziale di questa squadra”. Queste le altre dichiarazioni:

- ". Hanno avuto due momenti di magia ed è per questo che questi giocatori costano 60 milioni e giocano nel Milan davanti a 70mila spettatori. Abbiamo fatto una partita incredibile.. Lavorare così tutta la settimana e vedere che ciò che abbiamo preparato succede in campo, è un piacere. Ripartiamo un'altra volta. Io parlo di tutta la partita".

- "In quel momento che hanno fatto il 2-1, doveva entrare Sergi Roberto ma preferivo dargli un paio di settimane in più. Dele Alli è un giocatore che ti fa goal e ho provato a dargli quella opportunità che magari in questo momento non merita: è arrivato da due settimane.. È la cosa negativa della serata".