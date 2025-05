Getty Images

Giorno di vigilia in casa Como, che venerdì sera gioca l'anticipo dell'ultima giornata di campionato in Serie A in casa contro i campioni d'Italia dell'Inter. I nerazzurri sono secondi in classifica con un punto in meno del Napoli, che riceve il Cagliari.ha dichiarato in conferenza stampa:, noi proveremo a darle fastidio. Dovremo essere a bravi a giocare con personalità per cercare di imporre il nostro gioco e non di subire il loro specialmente sulle fasce dove sono molto forti. Inoltre

, vedremo. Il cuore dice sì, entrambi hanno fatto una grande carriera. Reina merita di giocare, mi ha dato tanto in campo e fuori. Iovine è sempre positivo, sono due ragazzi importanti per me, per la società e per i compagni di squadra.Sergi sarà sicuramente in rosa l'anno prossimo, Alberto per il minutaggio che ha fatto si è guadagnato un altro anno di contratto. L'arrivo di Valle lo ha aiutato, gli ha dato riposo e competizione".

e penso che sia nel contesto giusto in questo momento. C'è il Mondiale l'anno prossimo e per essere preparato deve giocare.E noi abbiamo dimostrato che li facciamo giocare, li facciamo crescere, che è la cosa più difficile. Sanno che se hanno bisogno di qualcosa siamo qua, intanto andiamo avanti con lui".