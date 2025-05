Como, Fabregas: "Passi avanti importanti per il futuro: sto bene qui. Altre società? Io parlo con tutti"

Getty Images

Il Como di Cesc Fabregas è la sorpresa del campionato. Dopo qualche difficoltà iniziale la squadra ha giocato un grande girone di ritorno e arriva alla partita con il Verona dopo sei vittorie consecutive. Il tecnico spagnolo ha parlato alla vigilia dell'incontro del Bentegodi, valido per la 37esima giornata di Serie A.

IL VERONA - "Sono abituati a salvarsi. Hanno grande esperienza e giocatori di qualità. Sarà una partita importante, loro sono vicini alla salvezza e noi bravi a capire un ambiente tosto per andare a vincere la partita. Loro difendono bene, squadra importante. Un po’ dispiace che siamo alla fine perché il calcio è la nostra vita, dobbiamo adattarci".

FUTURO - "Abbiamo parlato con la società, abbiamo fatto passi in avanti importanti, io qui sto bene. Voglio capire se tutti vogliono continuare così, se tutti sono allineati con la mia idea. Ho parlato anche con altre società si, io sono rispettoso e parlo con tutti. Si deve fare un annuncio ufficiale. Sono felice, mancano pochi giorni per chiudere la stagione. Ora dobbiamo solo aspettare la cosa ufficiale, dobbiamo essere tutti allineati per proseguire.Io voglio di più per il Como, non per me. Per il progetto che abbiamo portato avanti, io mi devo sentire in grado di poter fare questo. Il prossimo anno deve essere un anno di consacrazione, di consolidamento forte del club e della squadra. E poi anno dopo il passo importante in avanti. Dobbiamo fare molto bene".

MERCATO - "Per il futuro voglio meno giocatori, avere 20 giocatori. Adesso per noi vincere è facile, giocano liberi di testa. A me non piace dire bugie. Parlare di Europa il prossimo anno, me lo chiedono i tifosi. La prossima deve essere una stagione di consolidamento. Nico Paz è fondamentale per noi. Per andare in Europa dobbiamo essere tutti allineati prima di tutti la società. Io direi il prossimo anno di stabilità e poi – ripeto – provare a fare salto in avanti. Non abbiamo un budget per spendere il prossimo anno. Non si sa, dipende dalle opportunità. Siamo ambiziosi, il presidente per primo".