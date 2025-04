Getty Images

Como, Fabregas perde Alex Valle: al suo posto Alberto Moreno

Pietro Siviero

31 minuti fa



Cambio obbligato per Cesc Fabregas sul finale del primo tempo al Via del Mare contro il Lecce, nel match valido per la 33esima giornata della Serie A 2024/25: il tecnico del Como infatti è stato costretto a sostituire l'infortunato Alex Valle e ad inserire Alberto Moreno.



Le condizioni del classe 2004 di proprietà del Barcellona verranno valutate nelle prossime ore per stabilire l'entità dell'infortunio subito dal terzino spagnolo.



Alex Valle è stato sostituito in seguito a un fastidio avvertito successivamente a un tentativo di intervento difensivo su Lassana Coulibaly, per il quale poi è anche stato ammonito.