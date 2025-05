Como, Fabregas: "Sarò sempre grato a questa società". Il Bayer Leverkusen insiste: lo vuole come post-Xabi Alonso

AFP via Getty Images

Il Como è sempre più su. Sesta vittoria di fila per i lariani, che battono in rimonta il Cagliari e si confermano la squadra più in forma della Serie A. Dalle parti del lago, però, da qualche tempo si parla ddel futuro di Cesc Fabregas, finito sul taccuino di molte big europee. Soprattutto del Bayer Leverkusen, che deve sostituire Xabi Alonso che andrà al Real Madrid.

DICHIARAZIONI D'ADDIO? - Al termine della partita con il Cagliari Fabregas ha parlato del suo futuro. Indipendentemente da come andrà sarà sempre grato al Como. Con parole che potrebbero suonare un po' come un passo d'addio a due giornate dalla fine: "Ovviamente c'è un lato emotivo, non lo posso negare. Succeda quel che succeda io ringrazierò per sempre quello che mi ha dato la società, sono orgoglioso di quello che si sta creando intorno a Como. Questa energia al Sinigaglia, una cosa diversa da quando sono arrivato da giocatore. Io voglio andar via di qui lasciando un'eredità, l'importante è che chi viene dopo di me ritrova una grande società, con ragazzi preparatissimi. Una cultura del lavoro spettacolare. Voglio lasciare questo al Como poi io sono molto contento e legato a tutti, molto coinvolto anche sul futuro. Quando arriverà il momento si dirà qualcosa".

BAYER LEVERKUSEN - Il club tedesco ha ufficializzato l'addio a Xabi Alonso e cerca un allenatore che possa ricalcare la filosofia dello spagnolo. Chi meglio di Fabregas con cui è stato anche compagno in Nazionale? Secondo Gianluca Di Marzio il Bayer Leverkusen lo ha messo in cima alla propria lista dei desideri e starebbe spingendo per chiudere un accordo. C'è la forte volontà di portarlo in Germania.

CONTRATTO - Fabregas, che al primo anno in Serie A sta conducendo il Como al decimo posto, ha un contratto fino al 30 giugno 2028. Un accordo lungo che testimonia la fiducia del club. Se, però, il Bayer Leverkusen dovesse insistere chissà che lo spagnolo non possa volare in Germania, per confrontarsi subito con la Champions League.