Como, Fabregas: "Sconfitta? Per me abbiamo vinto. Ho visto personalità"

Ilha sognato la terza vittoria consecutiva dopo quelle conma ha subito laUna buona prestazione per i lagunari, compromessa dall'espulsione disull'1-1.ha analizzato, consoddisfazione, la gara ai mirofoni diAbbiamo fatto un passo avanti nella mentalità, soffrendo in 10 all'Olimpico. Chi è entrato ha fatto bene.ai giocatori, ma anche alla

ESPULSIONI - "Abbiamo dei margini di miglioramento. Dobbiamo essere concreti davanti alla porta e prendereHo provato a evitare le espulsioni con i cambi, ma non potevo toglierlo.La strada è giusta".LIVELLO ALTO - "Abbiamo avuto un grande spirito. I miei calciatori sanno che devono dare il massimo in allenamento e in partita altrimenti non giocano. Difendiamo bene, sappiamo compattarci e siamo forti tatticamente.