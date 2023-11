Buona la prima per Cesc Fabregas sulla panchina del Como. In conferenza stampa, al termine della gara contro la Feralpisalò, lo spagnolo ha parlato così dei suoi primi tre punti: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma dovevamo chiuderla prima. Chi è entrato ha dato tutto: ho detto a Gabrielloni che avrebbe fatto gol ed è andata così. Sento pressione fin da bambino, devo gestirla: sto cercando di trovare le giuste coordinate. Dobbiamo crescere e migliorarci sempre, c'è da farsi trovare pronti per il derby: tutti insieme uniti per raggiungere il nostro obiettivo. Punto a prendere il patentino e a far giocare bene a calcio: mi tengo stretto questo mese, proverò a trascorrerlo nel migliore dei modi".