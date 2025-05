Como, Fabregas: "Volevamo Eric Garcia. Inter-Barcellona? Sono uscito dopo il goal di Raphinha"

AFP via Getty Images

Il Como, che viene da 5 vittorie consecutive, ospiterà il Cagliari, che deve ancora trovare i punti per assicurarsi la salvezza. Alla vigilia della partita del Sinigaglia ha parlato, in conferenza stampa, l'allenatore dei lairani Cesc Fabregas.



USCITO PRIMA - "Sono andato a vedere Inter-Barecellona a San Siro. Sono uscito dopo il goal di Rafinha, poi ho sentito un boato e sono rientrato. Ho visto i supplementari: una partita bellissima, da ricordare, da storia della Champions".



ERIC GARCIA - Un'occasione per osservare da vicino Eric Garcia, autore della rete del momentaneo 2-1: "Confermo il nostro interesse per Eric Garcia del Barcellona. Mi piace molto: è duttile, è un leader importante per la squadra. Ma resterà al Barcellona. Nessuna trattiva, invece, con Mauro Icardi".

CAGLIARI - "Dobbiamo crescere ed essere continui. Dopo una stagione lunga voglio che i ragazzi abbiano la testa libera. Devono affrontare le partite con serenità. Ci serve voglia di vincere: puntiamo al decimo posto. Vogliamo dare spazio a chi ha giocato meno. Faremo al massimo tre cambi rispetto a settimana scorsa, ma non anticipo nulla: comunicherò la formazione domani".

DA CUNHA - "Vedremo se impiegarlo o meno. È un giocatore fondamentale per noi. Tutti gli altri sono disponibili".

"La risposta è sempre la stessa:Ogni settimana mi chiedete la stessa cosa, e io vi do la stessa risposta".