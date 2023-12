La Prima Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale presieduta da Umberto Maiello ha respinto il reclamo del Como avverso la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore Daniele Baselli in relazione alla gara Como-Feralpisalò dello scorso 25 novembre.



La Corte ha respinto anche il ricorso di Gaetano Letizia (Feralpisalò) avverso la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore in relazione alla gara Como-Feralpisalò dello scorso 25 novembre.