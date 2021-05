Grande protagonista della promozione in Serie B del, Massimiliano, autore di 14 gol in stagione e miglior marcatore dei lariani, si racconta a La Provincia: "L'anno scorso? E’ stato terribile, non lo auguro davvero a nessuno. Ho provato tanti metodi di cura diversi prima di trovare la soluzione, è stata durissima. Poi, il giorno in cui sono finalmente tornato tra i convocati, la sera prima hanno sospeso la partita, e non si è giocato più. Troppa rabbia, davvero. Ma forse anche quello è servito per darmi una spinta in più in questa stagione. E sono felice anche di aver giocato praticamente tutte le partite"."I tanti gol? Ma, forse è anche una questione di maggiore maturità, perché non ero mai stato un bomber, è vero. Ho 25 anni, l’età giusta per fare uno scatto anche mentale, più sicurezza, più voglia di non accontentarmi mai. E’ stata una novità anche per me. Gabrielloni? Sì, ed è merito anche suo, perché è stato anche lui a insegnarmi che ogni gol è bello, che più segni più hai voglia di farlo ancora. E l’ho capito, è proprio così"."E infatti un po’ ho rosicato, lo ammetto. Sono stato fermo per un po’ di riposo, nessun problema grave. E ho perso l’occasione. Ma è stato giusto così, è stato bello veder giocare e segnare anche i compagni che hanno avuto meno spazio durante la stagione. Anche perché se io sono andato così’ bene quest’anno il merito è stato non solo mio, ma della squadra, di tutti. In ogni caso, nella Supercoppa sarò in campo. E come dicevo, ho imparato a non accontentarmi mai".