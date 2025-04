Getty Images

, 34esima giornata di(oggi in tribuna per squalifica) in una sfida fra due squadre che in questa stagione hanno saputo abbinare. Como e Genoa affrontano questo match, a quota 39: chi dovesse riuscire a vincere il match di oggi raggiungerebbe. L'occasione, per i tifosi e gli appassionati di calcio, è anche quella di osservare da vicino i tanti giocatori delle due squadre interessanti in chiave mercato.

: Butez; Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Valle; Da Cunha, Caqueret; Ikoné, Paz, Strefezza; Cutrone. All. Fabregas.: Leali; Norton Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Kassa, Thorsby, Ahanor; Ekhator. All. Vieira (oggi in tribuna per squalifca).: Arena