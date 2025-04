Como-Genoa rinviata per il funerale di Papa Francesco: quando si gioca, la possibile nuova data

Getty Images

Dopo il rinvio di Genoa-Lazio e delle altre partite in programma il 21 aprile per la morte di Papa Francesco, i rossoblù subiscono un ulteriore rinvio, quello di Como-Genoa, in programma inizialmente sabato 26 aprile alle 15:00. Quel giorno non si giocherà a causa dei funerali del Pontefice, previsti alle 10 a Roma.

Anche le altre due partite in programma quel giorno (Inter-Roma e Lazio-Parma) sono state rinviate. L'ipotesi più probabile per la nuova data di Como-Genoa è domenica 27 aprile. Seguiranno aggiornamenti circa l'ufficialità della nuova collocazione.