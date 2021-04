Carlo Alberto Ludi, direttore sportivo del Como, parla a Tuttosport, dopo la promozione in Serie B, del suo futuro, in quanto ha il contratto in scadenza: "Pianificando tutto, step by step, con molta calma. C'è stima reciproca, ci siederemo ad un tavolo per parlare, come sempre partendo da delle certezze. In Serie C non avevamo un grande budget, ma avevamo grandi interpreti, che alla lunga hanno fatto la differenza. Idee chiare, programmazione, dedizione, impegno, sacrifici, sudore e massima umiltà. Queste componenti ci hanno permesso di far diventare un sogno realtà. Ora che il Como è tornato dove gli compete, dove per anni è stato protagonista, qualcosa vorrà pur dire. Gli uomini ci sono, la società è molto forte e ambiziosa, vogliamo continuare a crescere e fare sempre meglio"