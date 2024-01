Como: in arrivo un attaccante ex Serie A

Fa sapere Sky Sport che il Como è molto vicino all’acquisto di Jean-Pierre Nsame dallo Young Boys. Il costo dell’operazione è di circa 500 mila euro. Per il calciatore sarebbe un esordio nel campionato cadetto, ma un ritorno in Italia dal momento che ha vestito la maglia del Venezia in Serie A nella stagione 2021-2022. Non fu certamente un esperienza idilliaca quella in laguna per il camerunense, infatti in 11 presenze ha fornito 1 assist restando a secco di gol. Tornato poi in Svizzera allo Young Boys è tornato anche a segnare con continuità: nello scorso campionato infatti ha segnato 21 reti e fornito 4 assist in 33 presenze. In questa prima metà di stagione invece ha realizzato 9 reti oltre ad un assist in 18 presenze. Il Como aveva numericamente bisogno di un attaccante dopo la partenza di Alberto Cerri all’Empoli e auspica che il giocatore possa ripetere i numeri che ha avuto in Svizzera per contribuire attivamente alla promozione in Serie A. Infatti attualmente il Como è secondo in classifica con 39 punti a meno 6 dal Parma capolista ma con Cremonese e Venezia a 38 punti pronte a sorpassarlo. L’attaccante classe 1993 ha un contratto in scadenza quest’estate.