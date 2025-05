GETTY

L'non ha altre opzioni a: vincere e sperare in un passo falso del Napoli per il sorpasso Scudetto all'ultima curva.Luci al Sinigaglia per la 38esima giornata di Serie A, i lariani di Cesc Fabregas ospitano i nerazzurri di Simone Inzaghi in contemporanea con l'altra partita cruciale per il titolo, Napoli-Cagliari.L'Inter, che tra otto giorni affronterà il PSG a Monaco di Baviera nella finale di Champions League, è dietro al Napoli di un punto: deve conquistare i tre punti e augurarsi che gli azzurri non vincano. C'è poi un altro scenario: in caso di pareggio dell'Inter a Como e di sconfitta del Napoli al Maradona, si andrà allo spareggio per lo Scudetto, gara secca da giocare lunedì.

Per il Como, già certo del decimo posto, sarà una serata di saluti: l'ultima di Pepe Reina (che sarà titolare) e di Alessio Iovine.: Reina; Vojvoda, Van der Brempt, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Nico Paz, Cutrone, Strefezza.. Fabregas.: Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Dimarco; Zalewski, Correa; Taremi.. Inzaghi.