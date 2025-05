Getty Images

Di seguito gli episodi dapiù importanti di, match valido per la 38esima giornata di Serie A.ore 20.45: Massa di Imperia: Perrotti - Rossi L.: Sacchi: Mazzoleni: Pezzuto- Ammonito Strefezza per proteste.Chiude la carriera con un cartellino rosso diretto il portiere spagnolo: l'arbitro Massa viene richiamato al VAR per un fallo di Reina su Taremi lanciato a rete (lo colpisce sul piede destro, dopo on field review assegna punizione all'Inter ed espelle l'estremo difensore del Como.

- Zalewski trattiene Nico Paz per fermare la sua ripartenza, giallo.- Calhanoglu interviene in ritardo su Perrone e viene ammonio: era diffidato, salterà la prima partita di campionato della prossima stagione.