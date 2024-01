Como, interesse per Vata

Fa sapere Gianluca Di Marzio che anche il Como vuole Rocco Vata, trequartista 2005 del Celtic. Il club di Serie B ha avviato i contatti con gli scozzesi per portarlo in Italia già in questa sessione di mercato. Sul giocatore anche il Bologna che però intende bloccarlo per giugno. Il giocatore ha un contratto fino al 31 Maggio 2024.