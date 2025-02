Como-Juventus, la mano di Gatti divide DAZN. Marelli: “Ci sta non dare il rigore”, Behrami: “C’erano gli estremi”

Getty Images

COMO-JUVENTUS, LA MOVIOLA

arrivato alla quinta rete nelle sue prime tre partite in Serie A con la maglia bianconera (primo e unico nella storia del club nell’era dei tre punti). Complice anche un calcio di rigore guadagnato da, la Vecchia Signora centra il successo, ma è proprio il difensore di Thiago Motta a essere statoI lariani protestano ma Abisso, dopo il check del VAR, fa segno che si può proseguire. Decisione molto dubbia, dato che il difensore va dritto verso il pallone con il braccio nel tentativo di spostare il proprio avversario. Un episodio che ha diviso i commenti nel post partita di DAZN.Vi porteremo un episodio di Inter-Napoli per far capire la coerenza della sala VAR. Entrambi si aiutano, ma c’è un tocco con la mano di Gatti che è casuale. Stesso episodio di Inter-Napoli con Olivera.. Dichiarazioni a cui hanno fatto seguito quelle dell’opinionista ed ex calciatoree lo toglie dalla coordinazione del giocatore. È un tocco che influisce molto. Sono piccoli centimetri che fanno la differenza per un attaccante,. Un dibattito che continuerà.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui