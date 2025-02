Como-Juventus, le pagelle di CM: Kolo Muani fuori categoria, Koopmeiners è un caso. Diao spaziale

AFP via Getty Images

Più di qualche incertezza palla al piede, sull'unica e vera occasione della Juve c'è in realtà poco da fare. La botta di Kolo Muani è tremenda. E su Gatti compie un autentico disastro.Bene, e bravo. Soprattutto se consideriamo quando è arrivato e l'investitura dura di Fabregas. Il tecnico è stato molto chiaro e con lui specialmente: "Non c'è tempo". E non ne ha avuto.Ha perso il duello più importante della sua partita, ossia quello contro Kolo Muani. Gli ha lasciato il destro e soprattutto la possibilità di andare a scaricare forte.

- Meglio, molto, del compagno di reparto. Alla fine l'attacco della Juve si ferma più concretamente alle intenzioni, mentre tutto attorno il Como prende pure la sua forza.Sì, nulla di eclatante. Né di entusiasmante. Ma è un giocatore di carattere e può togliersi delle soddisfazioni. Soprattutto se Fabregas gli indicherà la strada. (dal 73'- Prova a dare ritmo, ci riesce solo per pochissimi tratti) (dal 79'sv)Altro elemento di qualità importante, dallo spessore assicurato. In un paio di aperture dà del tu al pallone, aprendo orizzonti che il Como prima non riusciva a trovare.

Arriva un paio di volta al tiro e s'iscrive nell'elenco dei giocatori più pericolosi della partita. Per il resto, prestazione solita. E perciò solida. (dal 79'Ha dato il "benvenuto" in Italia a Kelly, sfilandogli alle spalle e facendosi beffe della differenza di stazza. La qualità c'è, cioè: c'è sempre stata. E' mancata continuità.Due grandi parate di Di Gregorio, proprio sul suo mancino. Ha vinto il portiere, ma non vuol dire che l'argentino abbia demeritato. Anzi: ha fatto la sua signora partita.

Giocatore spa-zia-le. Mamma mia. E il gol c'entra poco, anzi è praticamente la ciliegina su una torta assicurata, pure per il futuro. Corre e raddoppia, inventa e non ha paura di giocare. Poi conclude: perfettamente. (Dal 73'Occhio a questo nome, e alle vibes che ha dato già al Sinigaglia)Premio alla tigna, alla voglia di non mollare. E' stato pericoloso, per quanto ha potuto, per quanto gli ha concesso pure la partita. Troppo poco, però. (dal 63' IKONE' 5.5 - Onestamente? Capiamo la reazione di Cutrone, a posteriori: ha fatto molto meglio il capitano)

L'aveva detto: vuole giocarsi la salvezza con le proprie idee. E con le proprie idee ha costruito una prestazione di livello assoluto, giocata nettamente meglio della Juventus. Soddisfazioni.Due parate pazzesche, entrambe su Nico Paz. Ed è stata la partita che preferisce lui, molto meno Thiago Motta: costantemente sollecitato, praticamente il migliore in campo dei bianconeri.Il recupero da cui nasce la rete di Kolo Muani è tutta intenzione e poi opera di Weah. Cresce, in quel ruolo. Ma non abbastanza da essere determinante pure in fase offensiva.

Palla al piede è stato un azzardo costante, per il resto non ci sembrano grossi scossoni, tantomeno errori evidenti. Certo, l'idea di Thiago prevede una base di partenza più qualitativa. Molto più qualitativa. E il rigore lo prende comunque lui.E' una buona partita, come tutto sommato lo era stata la precedente pur arrivando da un inizio piuttosto complicato. Indicativa la scelta di Motta all'ingresso di Kelly: a sinistra ci ha giocato l'inglese, non il portoghese.Ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, nelle intenzioni così come nelle scelte. Il momento difficile si è fatto ormai periodo: perché non provare altro? (dal 45'Impatto piuttosto timido ed esecuzione nettamente povera. No, non ha dato sicurezza)

Partiamo dalla prestazione: insufficiente. Per quanto poco si sia visto, per le giocate mai arrivate, per non aver inciso per l'ennesima volta. Arriviamo alla chiave della partita: Cutrone gli ruba palla come le caramelle all'autogrill: senza controlli. (dal 60'Mah, non è che cambi davvero la partita. Anzi: si è visto così poco da far fatica a dargli un voto. Può esser tanto, può esser poco, è già molto che sia qualcosa).Per carità, sarà pure il capitano, ma passa metà del suo tempo in campo a protestare contro l'arbitro. La personalità però potrebbe mostrarla pure nelle giocate, quando c'è da togliere soprattutto le castagne dal fuoco. Alzare la voce non cambia una prestazione. (dal 60'Prova a fare più qualità che legna, e alla fine Motta gli chiede esattamente quello: tenere la palla per costruire, per non sbagliare più).

Poco, troppo poco. Farà pure l'assist, ma è di fatto un filtrante che era più difficile da sbagliare. Non incide mai negli ultimi metri e poi è troppo tardi quando la Juve si affida a lui. (dal 76'Insiste, prova, persiste, gioca, s'inarca, riprova. Niente.)Da quando è tornato sulla trequarti ha collezionato un paio di prestazioni ben lontane dall'inizio della sua prima parte di stagione. Qualcuno lo riporti dove può correre senza chiudersi nel traffico.Strefezza ha fatto un lavoro perfetto su di lui, togliendogli l'aria, che in gergo è praticamente lo spazio vitale per poter inventare. Un paio di giocate restano sui taccuini e negli smartphone. Ma sono poco redditizie. (dal 67'Pronti, via, una sterzata che mette paura al Como. Almeno, mostra qualcosina)

S'arrabbia e cambia la partita. Comunque, è sempre lui a lottare e s'inventa il gol con una facilità disarmante: la Juve è poca roba mentre lui è davvero tanta. Squilibrio piuttosto evidente.Dalle scelte a inizio gara a quelle a partita in corso: un po' di dubbi ci sono. Su tutti, la gestione di Dusan Vlahovic. La Juve non punge, lotta ma non governa mai. Altri punti raccolti però per la strada e febbraio rischia di essere totalmente decisivo.