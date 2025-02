AFP or licensors

Como-JuventusButez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Perrone, Da Cunha; Strefezza, Paz, Diao; Cutrone. All.: Fabregas.Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Savona; Locatelli, Koopmeiners; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All.: Thiago Motta.AbissoLasi apre con l'anticipo del venerdì allo Stadio Sinigaglia tra, in scenaI lariani direduci da una finestra di mercato invernale intensa, hanno 22 punti e vogliono rialzarsi dopo le due sconfitte consecutive contro Atalanta e Bologna per cercare punti preziosi nella lotta salvezza. I bianconeri didi punti ne hanno 40 e, dopo il 4-1 all'Empoli nel turno precedente, cercano un altro successo che permetterebbe di scavalcare momentaneamente Lazio e Fiorentina al quarto posto.