Como-Juventus, per l'AIA Gatti non è da rigore: "Tocco non punibile, come quello di Olivera in Inter-Napoli"

Ilad anticipare Tasospoco prima del rigore decisivo trasformato da Randal Kolo Muani inè stato oggetto di numerose polemiche, la più rumorosa quella del tecnico locale, Cesc Fabregas."Non c'è alcuna interpretazione, è un rigore nettissimo: Gatti la devia e toglie a Douvikas la palla della vittoria. Alla fine perdi la partita e resti come uno stupido, con zero punti. Oggi non resto zitto perché a gennaio è già successo tante altre volte. Io non parlo per me: difendo Como, la società e la città. Basta. Scuso l'arbitro di stasera, ci sta che non l'abbia visto, ma quando questa giocata va al VAR sì che mi vengono i dubbi...".

.Questa sera, durante Open Var, il format di Dazn con i vertici dell'AIA che analizzano gli audio tra arbitro di campo e sala VAr, sono state spiegate l- Questo l'episodio raccolto dalla Calciomerctato.com: "Il Como chiede un rigore: in un corpo a corpo in area con Strefezza, Gatti sfiora il pallone con le dita. I lariani protestano ma Abisso, dopo il check del VAR, fa segno che si può proseguire. Decisione molto dubbia, visto che il difensore va dritto verso il pallone con il braccio".

Queste"Check in corso. Gli toglie il controllo? No è in appoggio. Ma glielo toglie? No per me non è rigore. Check completato".- Nel corso della puntata di "Open Var" su DAZN, Elenito Di Liberatore del CAN (Commissione Arbitro Nazionale, Organo Tecnico dell'AIA, alla quale competono le designazioni di arbitri ed assistenti per le gare dei campionati) ha detto: "Tocco non punibile, giusto non dare il rigore. Gatti contende lo spazio all'avversario e in questa contesa tocca il pallone fortuitamente, quindi non è calcio di rigore.Ci sono tocchi punibili e non punibili".