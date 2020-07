Il Como ci prova con Mario Balotelli, attaccante in scadenza di contratto col Brescia. Il CEO del club lariano (serie C), Michael Gandler (ex Inter) ha dichiarato al quotidiano La Provincia di Como: "C'è stato un contatto tra le parti, i rappresentanti di Balotelli si sono seduti per ascoltarci. Di più? No, non posso dire altro...".