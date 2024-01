Como, l'attaccante arriva dalla MLS: via libera per Cerri all'Empoli

In Serie B il Como ha trovato l'attaccante che cercava sul mercato: si tratta dell'italo-statunitense Nicholas Gioacchini, in arrivo dal St. Louis City.



In uscita via libera per il centravanti Alberto Cerri (classe 1996 ex Juventus e Cagliari) all'Empoli, che a sua volta si appresta a cedere l'attaccante italo-albanese Stiven Shpendi (classe 2003) in prestito alla Feralpisalò, da dove è in partenza il trequartista Alessio Da Cruz.