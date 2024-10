Como-Lazio LIVE, formazioni ufficiali: Cutrone vs Castellanos, tutte le scelte di Fabregas e Baroni

Getty Images

si affrontano al Sinigaglia nella decima giornata di, con fischio d'inizio alle 20.45. In classifica, le due squadre sono distanziate da 7 punti, con la Lazio dia quota 16 e il Como dia 9. Nelle, il ruolino di marcia delle due squadre è simile: per il Como due vittorie, due sconfitte e un pareggio, per la Lazio tre vittorie e due sconfitte. Itra le due squadre sono 16, con un bilancio di 8 vittorie dei biancocelesti, 5 dei lariani e 3 pareggi.Pairetto, con Aureliano al Var.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

GUARDA COMO-LAZIO SU NOW TV

Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Mazzitelli, Braunoder; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.Provedel; Marusic, Gila, Patric, Nuno Tavares; Vecino, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Noslin; Castellanos. All. Baroni