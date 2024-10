Getty Images

Como-Lazio MOVIOLA LIVE: braccio largo di Dossena, rigore per i biancocelesti

21 minuti fa



Di seguito i principali episodi da moviola di Como-Lazio, match valevole per la decima giornata di Serie A in programma stasera al Sinigaglia.



COMO–LAZIO - Giovedì 31/10 h. 20.45



PAIRETTO

IMPERIALE – ROSSI C.

IV: GALIPO’

VAR: AURELIANO

AVAR: SERRA



26' - braccio largo di Dossena, rigore per i biancocelesti assegnato dopo on field review.