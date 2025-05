Como, le pagelle di CM: Caqueret e Douvikas migliori in campo. Vojvoda non incide

AFP via Getty Images

Butez 6: tiene viva la propria difesa anche quando più sottopressione. Qualche errore in uscita. Sul gol ha qualche responsabilità.Van der Brempt 6: alcune folate in avanti e poco più.(dal 16' s.t. Vojvoda 5: non incide come dovrebbe. Troppo lento nelle giocate, si lascia marcare dagli avversari abbastanza facilmente.)Kempf 5,5: dopo un buon inizio, la sua prestazione crolla visibilmente. Complice anche la stanchezza, non è lucido nelle chiusure.Goldaniga 6: l'ammonizione incide sicuramente sulla sua prestazione.Moreno 6,5: gara intesa e molto fisica. Fa a sportellate con gli avversari e chiude quasi sempre gli spazi.

(dal 34' s.t. Valle: s.v.)Da Cunha 6: nella ripresa soffre abbastanza la marcatura degli avversari. Nel complesso comunque non sfigura.Perrone 5: partita molto sotto tono. Trova pochi spazi giocabili e spesso viene anticipato sul nascere.Caqueret 7: gara intensa e giocata con molta caparbietà. Suo il gol che apre la partita.(dal 16' s.t. Ikone 5,5: a parte qualche uno contro uno, non incide troppo.)Strefezza 6,5: qualche errore di lettura nelle giocate, ma nel complesso tocca molti palloni.Douvikas 7: insieme a Caqueret migliore in campo per i suoi. Svaria molto sul fronte d'attacco, offrendo imprevedibilità all'azione dei suoi.

(dal 16' s.t. Cutrone 5,5: entra ma non incide.)Paz 6,5: non riesce a bucare la rete, ma comunque prova a rendersi pericoloso.All. Fabregas 6: Como a due facce. Nel primo tempo più incisivo, mentre nella ripresa soffre la stanchezza. Cambi che non danno quella marcia in più per tornare in vantaggio.