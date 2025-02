Como, le pagelle di CM: Diao è imprendibile, altro gioiello di Nico Paz, Goldaniga annulla Zaniolo

Getty Images

sicuro quando la viola calcia (mai pericolosamente) in portaBeltran è un peperino difficile da gestire nei primi minuti. Poi gli prende decisamente le misure. Tiene i nervi saldi quando la viola attaccarende la vita un inferno a Zaniolo. Prezioso anche in impostazione. Gran gara: generale della contraerea lariana. Sempre puntuale, zero sbavature. Dal 69': aiuta a chiudere il fortinopresidia la fascia lasciando pochissimo spazio a Folorunsho e coprendo in diagonale quando necessarioparte piano, ma cresce a dismisura coi minuti che avanzano. Orchestra con qualità la manovra ospite risultando prezioso anche nel fare filtro. Dal 69': partecipa alla festa

lo si vede a sprazzi, ma quando tocca il pallone crea sempre pericoli. Suo il lancio che Diao trasforma in un capolavoro. Dal 78'il peggiore di un attacco che questo pomeriggio ha insegnato calcio. E nonostante questo sforna una prestazione di assoluta qualità e ordine tatticoqualità sopraffina al servizio dei compagni. Diao segna un gol straordinario, lui, se possibile, ne fa uno ancora più bello.gioca arretrato facendo da spola col tridente avanzato. È lui ada ccendere Nico Paz sul raddoppio.

mette letteralmente in croce tutta la retroguardia viola coi suoi inserimenti. Il gol gol che mette a segno, il quarto in una manciata di partite, è da fenomeno assoluto. Acquisto clamoroso. Dal 90': i primi minuti fanno presagire una gara in salita. In realtà il Como non si fa troppi timori reverenziali e in uno stadio in cui una manciata di giorni fa era caduta l'Inter sforna una prestazione magistrale che allontana (forse definitivamente?) la zona pericolosa della classifica.