Como, Ludi: "Fabregas ha un contratto lungo, siamo fiduciosi. Nico Paz? Dipende dal Real Madrid"

Con la vittoria contro il Genoa è arrivata l'aritmetica certezza della permanenza in Serie A per i lariani, che si godono il traguardo e iniziano anche a programmare la prossima stagione., direttore sportivo del Como, ha parlato a "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1 e ha toccato vari temi: le sue dichiarazioni.- "Siamo molto orgogliosi e felici, non era scontato salvarci a quattro giornate dalla fine come neopromossa. Abbiamo lavorato tanto dall'inizio credendo in questo obiettivo, gestendo con equilibrio i momenti negativi che ci sono stati. Siamo orgogliosi di quel che è stato fatto".

- "La squadra è maturata tanto, abbiamo sempre creduto nel percorso di crescita. Fabregas ha sempre avuto forza e coraggio di credere nel suo metodo, le prestazioni ne confermavano la bontà della struttura. Quando squadra e staff hanno compreso meglio la Serie A, sono arrivati risultati come quelli recenti".- "E' focalizzato sul progetto, ha ancora tre anni di contratto e stiamo già pensando al futuro. Questo non esclude nulla, ma sono fiducioso".- "La sua posizione è molto sensibile. Siamo molto legati sia al giocatore sia al ragazzo. Qui ha trovato la dimensione ideale per esprimersi, la nostra volontà è chiara: dipendiamo dalla recompra del Real Madrid, con il quale abbiamo rapporti molto buoni grazie anche al lavoro svolto con Nico. Quindi ci sentiamo abbastanza fiduciosi della sua permanenza".

- "E' il simbolo di come stiamo lavorando come gruppo. Abbiamo un recruitment che si basa sui dati, filtrati poi dagli scout, che arrivano sul tavolo mio e di Fabregas e poi insieme scegliamo. Diao è uno dei giocatori più citati dell'ultimo periodo per come sta performando, ma in Spagna giocava poco pur avendo un grande potenziale. Quando lo abbiamo scelto, Fabregas è stato coraggioso a eleggerlo come giocatore chiave, da lì l'operazione si è rivelata di grande successo. Non era così scontato a gennaio".- "Un'altra grande vittoria della società è la grande energia che si è creata allo stadio, con il 98% di occupazione che testimonia la grande voglia dei tifosi di essere presenti al Sinigaglia".