Como, Ludi: "Nico Paz e Fabregas rimangono anche l'anno prossimo"

In questa stagione il Como ha messo in mostra il talento di Nico Paz sul campo e di Cesc Fabregas in panchina. I due sono nel mirino di grandi club, tra cui l'Inter (che punta al classe 2004) e Milan, con lo spagnolo tra i nomi per il prossimo allenatore. Non c'è, però, da parte dei comaschi l'intenzione di privarsene, come confermato da Carlalberto Ludi a Dazn.

NON SI MUOVONO - "Paz e Fabregas ci saranno l'anno prossimo? Certamente".



RINNOVO - "Ringrazio la società per la fiducia che mi hanno dato dopo 6 anni entusiasmanti insieme. Abbiamo l’ambizione di fare ancora meglio e lavoreremo per questo”.

“A gennaio abbiamoCi siamo presi qualche rischio, ma eravamo pronti. Non faccio nomi ma se devo dirnesempre di più all’interno del nostro gruppo con umiltà e una voglia di lavorare.”.- Ricordiamo che sul trequartista classe 2004 attualmente in forza al Como,. Di recente, poi, l'allenatore dei Blancos Carlo Ancelotti aveva parlato così dello spagnolo: "Nico Paz è un nostro giovane, lo stiamo osservando attentamente. Sta facendo benissimo, non avevamo dubbi, perché è molto bravo. Vedremo quale decisione prenderemo a fine stagione".