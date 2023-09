Il secondo ospite della seconda stagione di Comodi, il podcast del Como 1907, firmato Como TV, è. Tra i tanti argomenti toccati, il dirigente, ex capitano del Novara, con doppia promozione dalla Serie C alla Serie A, si è soffermato sul mercato estivo, che ha portato tanti volti nuovi in riva al Lago.- “Simone, al netto della difficoltà della negoziazione, non escludo che 3 o 4 volte all’interno di quel periodo pensavamo di non riuscirci, perché all’inizio c’era la volontà del giocatore, poi non c’era più la volontà del giocatore ma legittimamente perché di fatto ha contribuito a salvare due squadre in Serie A, ambiva a stare in quella categoria; poi si era messo di mezzo il Torino; poi dopo abbiamo riaperto col Toro ma sembrava che Juric lo volesse tenere…che ci diceva: ‘Simone è on board’, capiamo di trovare i numeri col Toro, poi dopo da lì siamo riusciti”.- “Noi abbiamo tre punte molto forti, tre giocatori che conoscono la categoria, conoscono il contesto e possono avere impatto in maniera sostanziale, supportati dal resto della squadra: Alberti Cerri, Patrick Cutrone e Alessandro Gabrielloni., perché Marlon Mustapha, al netto di non avere ancora eccellenze realizzative, o meglio non è ancora sbocciato sotto questo punto di vista, è un attaccante che ci completa: ha grande attacco della profondità, transizione, è umile, lavora duro. Siamo estremamente soddisfatti del nostro pacchetto avanzato”.- “L’anno scorso, tra virgolette, lo abbiamo aspettato, ma io ho apprezzato tantissimo la sua volontà di esserci fino alla fine, o meglio, fino a quando aveva senso esserci, pur avendo un problema alla caviglia., non ha mai saltato un allenamento, con grande determinazione. E questa per me è già la vittoria più importante. Un ragazzo serio, ambizioso, che non vuole mai perdere, un ragazzo che può darci un contributo importante”.- “Il mister è una persona molto intelligente, con lui parlo di caratteristiche. Il mister non ha chiesto un giocatore, e secondo me è molto nell’evoluzione del ruolo, perché la società deve fare la società, la società deve prendersi la responsabilità di individuare un profilo che abbia sguardo sul futuro, che sia vantaggioso economicamente. Il mister, che ha la responsabilità tecnico-tattica, deve parlare di caratteristiche. C’è stato grande allineamento in ottica di mercato in questo senso., tanto che lo ha fatto giocare domenica, contentissimo del professionista, del ragazzo del giocatore”.