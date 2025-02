Getty Images

Como-Napoli 2-1: il tabellino

28 minuti fa



COMO-NAPOLI 2-1



MARCATORI: 7' aut. Rrahmani (N), 17' Raspadori (N), 77' Diao (C)



COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret (72' Cutrone), Perrone, Da Cunha (81' Engelhardt); Paz (90' Douvikas), Strefezza (90' Vojvoda); Diao (81' Fadera). All. Fabregas.



NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano (78' Ngonge), Billing (62' Anguissa), Lobotka (84' Okafor), McTominay; Spinazzola; Lukaku (62' Simeone), Raspadori. All. Conte.



ARBITRO: Manganiello

AMMONITI: Nico Paz (C), All. Fabregas (C), Di Lorenzo (N), McTominay (N), Simeone (N)

ESPULSI: -