Como-Napoli, la furia di Conte: "Romelu, non ne teniamo una". Poi il silenzio al gol di Diao

Redazione Calciomercato

Mi spiego: L’allenatore del Napoli, come sempre, per 75’ a Como è stato una furia, magnetico, nel suo chiamare quasi robotico le giocate ai propri uomini.. Per 75’ lui è stato una furia, il suo Napoli è durato meno.Mi (ri)spiego: nessuna big quest’anno ha messo in difficoltà il gioco di Fabregas, a Como, come ha fatto il Napoli nel primo tempo. Non ci sono riuscite, pur vincendo, Milan, Atalanta, né tanto meno la Juve, anzi.

. Che poi a ben vedere, forse la reazione nasce proprio da lì, considerato che in tanti, dopo il pareggio di Raspadori vanno a dare una pacca proprio al difensore colpevole dell’1-0.Certo a vedere e sentire Conte, nel primo tempo’, dicendogli che “Ale devi darla prima” perché “qui sei sempre solo”. Ma al di là di questo, considerato le assenze di Neres per infortunio e Anguissa, per scelta tecnica vista la diffida, la prima parte del Napoli è di spessore, nonostante Lukaku.

L’attaccante belga merita un discorso a parte: da subito Conte vorrebbe da lui qualcosa in più. Dopo pochi minuti, ai suoi, il mister dice: “ha già fatto due fuorigioco”, prima di riprenderlo con un paio di urlacci per mancati movimenti. Ed effettivamente di movimento ce n’è stato poco:. Riassumendo: a Como nessuno ha corso meno di lui. Eppure nel secondo tempo, con la squadra in difficoltà, Conte aveva anche provato a pungolarlo: “Dai Romelu, non ne teniamo una”.

Basterebbe questo inciso a riassumere la seconda metà del Napoli, che è stata un inesorabile indietreggiare e un lento spegnersi:, con McTominay, ma consegnando definitivamente la partita al Como.Che la squadra avesse qualcosa in meno, Conte l’aveva notato subito, tanto che appena ricomincia la partita, al solito richiamo al pressing, l’allenatore aggiunge: “andiamo sempre lenti”.: fa un po’ di rumore, come le occasioni ancora di McTominay e Anguissa, ma poi si arrende anche lui.E si arrende appena dopo il gol di Diao. Nel momento in cui Lobotka perde palla a centrocampo, Conte si mette le mani nei capelli, come sapesse già il futuro di quell’azione. E se all’autogol aveva reagito applaudendo i suoi e gridando il suo tipico “FORZA”,, impantanata nella rete di Fabregas.

Ecco se dovessi dire cosa mi colpisce di Fabregas in panchina, direi tutta la sua catalana picardìa. Poche lingue come lo spagnolo sono in grado di riassumere in una sola parola, tante sfumature:. Lo è quando a 15’ dalla fine mette Cutrone a correre ovunque, per stirare i difensori del Napoli e dare spazio a Nico Paz. Ma lo è ancor prima, a inizio partita, quando, prima di porgergli la mano, dopo il giallo inevitabile, insieme a un: “Rispetto per il Como eh”.

Per Nico Paz la parola la devo ancora trovare, perché a quella picardìa che ogni giorno di più Cesc gli trasmette, aggiunge un fisico che sposta.. Che porta lo stadio a intonare il suo nome di battesimo una volta che lascia il campo. Come fosse un piccolo Messi di provincia, come fosse un po’ di tutti: NICO-NICO-NICO.PAZIÒN. Eccola la parola.