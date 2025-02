Como-Napoli, le pagelle di CM: Paz poesia in movimento, Diao letale con le big. Lukaku invisibile, Rrahmani horror

AFP via Getty Images

Nessuna colpa sul gol subito, per il resto gioca una partita di assoluto rispetto. Attento in uscita e in ogni occasione. Compie un autentico miracolo su McTominayIntervento provvidenziale nel primo tempo per togliere la conclusione dai piedi avversari. In attacco si propone con buona spinta, dando spazio a Strefezza di avere maggiori soluzioniAttento nelle chiusure, fa davvero una buona guardia su Lukaku. Per tutta la partita, lotta, combatte e contiene il belgaPesa l’errore che ha portato al gol di Raspadori. Qualche intervento duro di troppo, ma fortunatamente i suoi compagni si prendono la vittoria. Sicuramente il meno positivo della squadra di Fabregas

Diverse occasioni create dal Napoli che riesce a recuperare palla in quelle situazioni. Sale di livello nella ripresaPalleggio di qualità, regia sopraffina e tanti disimpegni importanti per far passare l’azione da difensiva a offensivaUna buona prestazione con palleggio di qualità (Dal 71’– Il suo ingresso porta maggiore profondità e permette alla squadra di avere maggiori soluzioni offensive. Determinante quando porta via l’uomo per il gol del 2-1)Poche sfere giocate in fase di impostazione e qualche palla di troppo persa sulla trequarti (Dal 80’

Duella per tutta la partita con Spinazzola, nella ripresa è semplicemente imprendibile. Scappa ovunque e mette tanta qualità in ogni sua giocata (Dal 90’Togliergli la palla è pressappoco impossibile, se non commettendo fallo. Giocate di gran qualità per il talento di proprietà del Real Madrid: salta l’uomo, tiene palla, gioca di fantasia e serve un assist magico. Semplicemente immarcabile, perfetto il filtrante per Diao (Dal 91’– Si lancia in avanti per sfruttare velocità e tecnica. Nella ripresa, sorprende tutti e lascia Conte con un pugno di mosche (Dal 80’

Ottima prestazione dei suoi ragazzi. Ha il coraggio di giocare a viso aperto, da big. Il cambio di Cutrone cambia la sfida, decisivoSorpreso sull'autogol di Rrahmani, non può davvero in occasione del raddoppio di Diao. Nulla da rimproverargliSfida Diao per tutta la partita e raramente riesce a contenere il suo entusiasmo. Non la migliore prestazione del capitano degli azzurriSi fida troppo delle proprie sensazioni, complicando sin da subito la gara per la sua squadra. Un errore che rischia di pesare come un macigno nella lotta per lo Scudetto

Pulito in ogni intervento, non rischia mai nulla. Gioca semplice per tutto il corso della sfida, sicuramente il migliore nel suo reparto. La difesa di Conte riparta da luiProva opaca dell'esterno italiano, che non riesce mai a creare un’occasione pericolosa che sia una. Rivedibile (Dal 79'Non la gara ideale per esordire: corre spesso a vuoto in balia del palleggio del centrocampo del Como (Dal 62'- Altro apporto offensivo, ma nessun rischio apportato come soluzione maggiormente offensiva)

- Un paio di sue avanzate spaccano in due il centrocampo del Como. Il solito metronomo che propizia anche la rete di Raspadori (Dall'84'Sembra l'unico in grado di poter aggiungere verticalità al gioco di Conte, ma viene messo in difficoltà dall’ottima prova della zona nevralgica comascaTanta intraprendenza, tanta voglia e buoni spunti sulla fascia. Una prova positiva che però non aiuta i suoi a centrare almeno il pariTante giocate di qualità oltre al gol: gioca da fantasista e svaria per tutto il campo, seppur la sua rete risulti inutile ai fini del risultato

- Mai pericoloso, mai in partita. Conte si fida della sua fisicità, ma ancora una volta viene tradito da un giocatore che non segna dalla partita conto la Juventus. Invisibile (Dal 62'- Aumenta il dinamismo dell'attacco ma non pericolosità. Non tira mai verso la porta difesa da Butez)- Una squadra senza alcun tipo di piano B. Si fissa con le sue idee di calcio, ma forse è il momento di variare e pensare a come non perdere uno Scudetto che, sino a qualche giornata fa, li vedeva come assoluti favoriti alla sua conquista

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui