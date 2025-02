Getty Images

Como, Nico Paz: "Grande feeling con Diao. Vogliamo far godere i tifosi"

19 minuti fa



Nico Paz e Assane Diao sono i volti di un Como che non si pone limiti. La vittoria contro il Napoli porta le firme dei due talenti, con Nico a inventare il passaggio decisivo per il 2-1 di Diao, al terzo gol consecutivo. A fine partita l'argentino ha parlato ai microfoni di Dazn: "Gli innesti di gennaio hanno portato tanto. Raccogliamo risultati che in passato non arrivavano".



La coppia con Diao? “Abbiamo voglia di far godere i tifosi del Como. C’è feeling e ci completiamo dentro e fuori dal campo. Voglio migliorarmi e a crescere. Fabregas ha una visione del calcio molto vicina alla mia e più di tutti mi aiuta a dare il meglio per la squadra”.