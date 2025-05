Como, Nico Paz: "Voglio fare la storia con questo club"

Getty Images

ha parlato al canale Youtube della, arrivato in estate dalsi è raccontato in una lunga intervista durante il format "Champions of Made in Italy"."In parte è merito di mio padre. Da quando sono nato l’ho visto giocare. Ho sempre creduto che sarei diventato calciatore. Non ero portato per le altre cose."Sono solo all'inizio della mia carriera. Ho 20 anni ma ho già vissuto momenti molto belli che senza dubbio non dimenticherò maiHo potuto fare un assist a: è il mio idolo da quando sono bambino. Poter giocare con lui è stato incredibile: non lo dimenticherò mai".

"Quest’anno al Como è stato molto bello, la città è molto tranquilla e la gente è rispettosa, vive tanto il calcio. Sono entusiasti per la stagione che stiamo facendo e per ora non mi posso lamentare di nulla.Prima di venire qui non ne avevo sentito parlare molto, ma fin dal primo giorno qui ho capito cos’è. Ho visto come si vive il calcio in questa città, come sente il calcio la gente e come ci sostengono i tifosi. È un onore per me poter rappresentare un club così.Quest’anno abbiamo vissuto tanti bei momenti, la squadra cresce e si vede. Ci siamo resi conto dell’importanza del progetto. Abbiamo visto che potevamo affrontare le squadre più grandi".

"Ho realizzato il sogno di diventare un calciatore professionista, Voglio continuare a migliorare e raggiungere traguardi. Voglio giocare con l’Argentina, voglio giocare un Mondiale,"La cosa che più differenzia la Serie A è la parte difensiva. Si marca molto a uomo. I giocatori sono intensi e per i giocatori di qualità è più difficile giocare. Inizialmente è un campionato difficile, ma è molto bello e mi piace molto giocare qui.. In questa stagione vogliamo arrivare decimi, a metà classifica: è il nostro obiettivo e credo che possiamo farcela".