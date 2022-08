Il Como non si ferma a Cesc Fabregas. Dopo la firma dello spagnolo ex Arsenal e Barcellona, i lariani si aggiudicano l'attaccante Patrick Cutrone: il classe 1998 ex Milan, nativo della città del Lago, arriva a titolo definitivo dal Wolverhampton, con un contratto fino al giugno del 2025, dopo l'ultima stagione a Empoli.