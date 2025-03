Como, presentato il progetto del nuovo Sinigaglia: cifre e dettagli del piano della famiglia Hartono

Getty Images

In Lombardia, Inter e Milan non sono state le uniche società ad aver presentato il documento di fattibilità. Spostandoci qualche chilometro più a nord rispetto al capoluogo di provincia,. La proprietà indonesiana dei fratelli Hartono, infatti, ha grandi piani per la società lariana e, insieme al Comune, sta studiando un grande progetto di riqualificazione dell’impianto Sinigaglia. Come ha riportato La Provincia di Como,– tra iter burocratico e lavori – in circa 1500 giorni, praticamente entro quattro anni.

Come ha spiegato anche Calcio&Finanza, per seguire l’intero percorso che porterà al nuovo stadio, bisogna ripartire dallo scorso luglio, quando c’è stata la Conferenza dei Servizi che sta lavorando da quel momento per favorire lo scambio di tutta la documentazione inerente al progetto fra tutti i soggetti. Una volta pubblicato il verbale,. In caso di via libera, ecco che i lavori potranno cominciare sotto l’esecuzione e la gestione della nuova proprietà.Prima si riqualificherebbero i settori est e nord, poi ci sarebbe la costruzione delle tribune e infine si lavorerà all’hotel e alla copertura dell’impianto, per passare a finalizzare il cantiere con i lavori nei settori sud e ovest.

, sottolinea anche Calcio&Finanza. Secondo il progetto documentato, la curva dei tifosi sarà spostata a est, per un settore da circa 6mila tifosi. Lo spicchio degli ospiti avrà solamente 761 posti, con le tifoserie che saranno separate da pannelli trasparenti. Le tribune, infine, si collegheranno direttamente all’hotel: al primo e secondo piano di tribuna e distinti troveranno poi posti aree dedicate all’accoglienza vip e gli sky box. All’interno del documento di fattibilità,, tutti suddivisi tra i quattro livelli differenti su cui è previsto il progetto. In più, si legge, ci sarà anche un bar sul tetto dello stadio. Il Como attende la Conferenza dei Servizi, ma

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui