Como, proposta ufficiale inviata a Morata: trattative in corso, la situazione con Milan e Galatasaray

Nuovi stimoli., con la Serie A pronta ad accoglierlo nuovamente. Ma non sarà di ritorno in quel di Milano, sponda rossonera:che sta tornando sempre più di moda e che non ha alcuna intenzione di lasciare la pista che porta al centravanti iberico ex Juventus, Real, Chelsea e Atletico Madrid.E infatti la società della famiglia Hartono ha accelerato per arrivare il prima possibile a ottenere il via libera per il giocatore. Come viene riportato da Fabrizio Romano,, dunque,per fare rientro al Milan, ma senza restarci.

Sky Sport aggiunge un particolare importante: nel corso della giornata di ieri,che può ora davvero tornare in Italia dopo i soli sei mesi passati in Turchia con la maglia del Galatasaray.– attuale tecnico del Como – negli scorsi giorni.

, dunque,: i rossoneri dovranno ora gestire tale situazione con il club turco che solo 5 mesi fa aveva versato 6 milioni nelle casse dei rossoneri per il prestito del capitano dei campioni d’Europa della Spagna almeno fino a gennaio del 2026. I campioni di Turchia, ricordiamo le basi del prestito di Morata, possono esercitare, infatti, due clausole d’acquisto: quella invernale da 8 milioni oppure a giugno per 9 milioni. Ci sarà quindi da lavorare fra le parti, considerando anche quell’ingaggio da quasi 6 milioni che Morata attualmente percepisce.

