Como, quando torna Dele Alli: cosa fare al fantacalcio

Getty Images

E’ il dubbio di numerosi fantallenatori che (nel caso in cui non l’abbiano già fatta) saranno alle prese con l’asta di riparazione. Un momento di assoluta particolarità a cui dare la dovuta attenzione per terminare la propria stagione fantacalcistica nel migliore dei modi.Grande concentrazione per effettuare delle scelte importanti, specialmente provando a capire se gli attuali giocatori infortunati siano da svincolare o meno.In casaha fatto grande rumore il colpo, messo sotto contratto dopo un breve periodo di prova e tesserato nel corso del mercato invernale dopo un lunghissimo periodo che ha scavallato le due stagioni lontano dai campi da gioco. A chiarire la sua posizione è stato in conferenza stampa Cesc Fabregas che però non ha portato buone notizie.

Fabregas ha dato i tempi per rivederlo in camp: ."Conosciamo la sua storia e lui sa che deve prendersi 4 mesi per potersi riadattare al calcio professionistico, con l’allenamento, giorno dopo giorno. Ora si allena a parte, tra una decina di giorni sarà aggregato al gruppo. Non posso dare una data, siamo qua per aiutarlo. Se sentiamo che è pronto, lo gestiremo. Magari saranno solo 20’, magari 8 partite".se avete l'ottavo slot da "sprecare" a centrocampo, a 1 potrebbe essere un jolly per le ultime giornate.